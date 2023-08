x x

GERENZANO – La notizia l’ha data il presidente del consiglio di amministrazione dell’Azienda speciale multiservizi che gestisce la farmacia comunale di Gerenzano, Giancarlo Grisetti: “Come molti sanno, la farmacia comunale contribuisce con i suoi incassi al bilancio del Comune di Gerenzano. In questi anni ha dato circa la metà del suo guadagno al Comune. Dopo le grandinate del 21 e 24 luglio scorso l’amministrazione della farmacia comunale ha deciso di dare il 100 per cento del proprio guadagno al Comune. Questo per contribuire a riparare edifici comunali, scuole soprattutto, molto danneggiati”.

Ha proseguito Grisetti: “Chiunque in questi anni abbia utilizzato la farmacia comunale ha di fatto contribuito al bene di tutti i gerenzanesi, riducendo in parte la necessità di prestiti per il Comune e… tasse per i cittadini. Da oggi ancora di più. Se qualcuno finora non lo ha fatto, ha l’occasione di farlo: un farmaco preso alla farmacia comunale sarà una medicina per il nostro Comune”.

Il sindaco Stefania Castagnoli e l’Amministrazione comunale “ringraziano il presidente del consiglio d’amministrazione dell’Azienda speciale multiservizi per questo importante contributo a beneficio degli edifici comunali e quindi di tutti i cittadini”.

30082023