UBOLDO – Il sogno di Gabriele Galli continua. Ad annunciarlo è lo stesso atleta uboldese, campione del pattinaggio. Classe 1998, ha conquistato il podio italiano per cinque anni, in categoria junior e assoluta; un talento che gli ha permesso di salire podio generale anche della coppa del Mondo, under 23, oltre che conquistare il terzo posto da rotellista ai campionati del Mondo.

Lo scorso giugno, il padre dell’atleta, Ercole Galli, aveva parlato con un post sulla propria pagina Facebook delle difficoltà degli atleti delle discipline minori, soprattutto in termini economici. Si tratta di una difficoltà non indifferente che, per un momento, sembrava non lasciare scelta al giovane che abbandonare il suo sogno.

Eppure, la passione ha vinto di nuovo.

“Ho deciso di andare avanti per un’altra stagione – così scrive Gabriele Galli sui social – So che sarà difficile, so che sarà costoso, ma sento di avere ancora così tanto da dire. Ci vediamo sul ghiaccio.”

Continuerà così a gareggiare, fissando i prossimi appuntamenti per la sua carriera: ad ottobre rincomincia l’avventura.

