Nel settore delle criptovalute, i trader devono seguire costantemente i movimenti del mercato e la situazione dei vari token, in modo da poter differenziare gli investimenti tra le criptovalute consolidate e i nuovi progetti.

Un progetto che ha ottenuto un grande successo al lancio, potrebbe rimanere rilevante sul mercato a lungo termine, così come crollare da un momento all’altro. Basta pensare a PEPE che nel mese di agosto ha subito un calo del valore di circa il 33%, nonostante i risultati ottenuti in primavera. Basata sul personaggio creato da Matt Furie, nella primavera del 2023 Pepe Coin è diventata la terza criptovaluta per market cap.

I trader però, hanno dovuto fare i conti con il calo notevole del token PEPE, attribuibile ad un possibile rug pull da parte dello stesso team.

Dopotutto, si sa che le meme coin sono investimenti rischiosi, in quanto si tratta di token senza alcuna utilità che possono scomparire dal mercato da un momento all’altro, salvo ovviamente eccezioni come Shiba Inu e Dogecoin.

Con il crollo di PEPE, i trader si sono messi alla ricerca di una nuova meme coin capace di generare guadagni elevati come Sonik Coin. La meme coin ha raccolto 760mila dollari durante la presale che terminerà tra 4 giorni.

Sonik Coin: la meme coin per lo staking

Quest’anno sul mercato delle criptovalute sono arrivate diverse meme coin ispirate a personaggi di film o cartoni animati.

Sonik Coin segue questo trend, basandosi in modo ironico sul famoso personaggio Sonic The Hedgehog, creato da SEGA negli ’90. Protagonista di una longeva serie di videogiochi (tutt’ora attiva) e mascotte della console Mega Drive\Genesis, la velocissima istrice blu non gode della popolarità del rivale Super Mario, ma comunque vanta numerosi fan, soprattutto in Giappone.

Il team di Sonik Coin non è in alcun modo affiliato a SEGA, ma vuole comunque puntare alla creazione di una community di appassionati, capace di far crescere la meme coin dopo il lancio.

Il token SONIK si può acquistare in presale a un valore di 0.000014 dollari tramite ETH o USDT, collegando il proprio wallet tramite il sito ufficiale del progetto.

Una delle caratteristiche più interessanti di Sonik Coin è la possibilità di mettere il token in staking, in modo da generare APY e ottenere ricompense passive. Lo staking differenzia la meme coin dalle altre, dando utilità al token SONIK e attenuando la pressione di vendita al lancio.

Per quanto riguarda la tokenomics, il team di Sonik Coin non otterrà alcun token dall’offerta totale di 299.792.458.000 SONIK, in modo da ridurre il rischio di rug pull e ottenere la fiducia iniziale dei trader. Alla presale è stato destinato il 50%, mentre allo staking il 40%. Il restante 10% verrà usato per la liquidità.

Secondo la roadmap ufficiale, dopo il lancio di Sonik Coin, verrà avviata una campagna di marketing per aumentare la fama del progetto e attirare nuovi investitori, in modo da raggiungere l’obiettivo di market cap di 100mila dollari.

Previsioni su Sonik Coin

Gli analisti di criptovalute sono ottimisti per quanto riguarda le possibilità di crescita di Sonik Coin. Lo youtuber Jacob Bury ha previsto un aumento del 10x per il token.

Chiaramente, non c’è niente di certo, ma Sonik Coin ha tutte le carte in tavola per un lancio esplosivo. Lo staking può portare sempre più investitori a comprare il token, inoltre bisogna tenere conto della popolarità del personaggio Sonic che potrebbe portare trader appassionati di gaming a puntare sul progetto.