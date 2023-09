SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa del Comune di Saronno circa la mostra di Gino Sandri.

“Il volto della bellezza, l’anima nascosta”: è questo il titolo della mostra allestita in Sala Nevera (in Casa Morandi) dal 10 al 24 settembre e voluta dall’Amministrazione comunale per far conoscere l’opera di uno straordinario artista come Gino Sandri, conosciuto a Saronno negli anni Trenta e Quaranta del secolo scorso. Allievo all’Accademia di Brera di grandi maestri del primo Novecento, Sandri è stato un talento precoce ed è autore di una produzione unica, che non ha equivalenti nel panorama italiano e non solo. Nonostante ciò, Sandri è scomparso all’attenzione di critica e pubblico dal 1924 in poi, a causa di lunghi periodi di internamento in ospedale psichiatrico, per motivi di carattere politico, e del clima e della realtà socio-politica del tempo.



L’opera di Sandri è tornata alla luce, negli ultimi trent’anni, attraverso la riscoperta della sua stupenda produzione artistica realizzata durante i lunghi periodi di reclusione in ospedale psichiatrico. Riportato in voga il suo nome, le sue opere sono state esposte in varie città d’Italia ed ora possono essere ammirate anche dai saronnesi: il curatore della mostra è l’architetto Paolo Conti, che sarà presente all’inaugurazione in programma sabato 9 settembre alle 18. “Avevamo in animo da tempo di riportare l’attenzione sull’opera di un artista di altissimo livello come Sandri, un autore capace di elevare la sofferenza ad espressione artistica – spiega l’assessore alla Cultura, Laura Succi – Nei suoi lavori viene restituita dignità e attenzione ad un mondo marginale che ancora oggi incontriamo difficoltà nel vedere come risorsa piuttosto che come devianza. La sua grandissima abilità compositiva genera emozione e comprensione profonda e mi auguro che la mostra spinga i visitatori ad avvicinare anche gli scritti di questo autore”.



Con questa esposizione, Saronno vuole riportare le eccellenze sul suo territorio e, in particolare, nella rinnovata Sala Nevera, luogo scelto proprio per diffondere la cultura nelle sue espressioni artistiche di richiamo della cittadinanza.

(foto archivio)

