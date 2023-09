SARONNO – Studente aggredito e rapinato sul treno della Saronno-Seregno.

“Numerose nuove figure professionali hanno preso servizio al presidio ospedaliero di Saronno e altre saranno inserite in organico nei prossimi mesi”, queste le parole della Roberta Tagliasacchi, direttore medico del presidio ospedaliero di Saronno.

Caronno Pertusella, dallo Stato 1 milione per la nuova biblioteca e ampiamento scuola Pascoli.

Luca Artaria è un nuovo giocatore per la rosa di mister Danilo Tricarico del Fbc Saronno (Eccellenza): si tratta di un “attaccante puro”, ruolo che nella rosa era sinora un po’ “scoperto”. Si completa dunque la formazione proprio alla vigilia del debutto in campionato, in una Eccellenza lombarda nella quale i saronnesi tornano dopo cinque stagioni, e che vedrà gli “amaretti” domenica prossima impegnati in casa contro la Vergiatese, altra compagine del varesotto; insomma sarà quasi un derby.

