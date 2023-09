I cosiddetti meme coin sono criptovalute che si ispirano a tendenze virali nate online. Sicuramente, il re dei meme coin è la criptovaluta Dogecoin, nata da un vero e proprio scherzo nel 2013 per mano di due sviluppatori, che hanno modificato il codice di Litecoin, un’altra criptovaluta.

Il successo delle meme coin è dato dalla loro capacità intrinseca di coinvolgere grandi community di persone tramite i social media. Tuttavia, chi desidera investire in meme coin, deve condurre attente analisi di mercato per comprendere quali potrebbero essere i rischi legati a questo tipo di investimento.

Dogecoin, Shiba Inu e Pepe coin sono ormai meme coin molto popolari, ma altre appena nate come Wall Street Memes e Bitcoin BSC potrebbero presto entrare nella mischia spazzando via ogni record.

SCOPRI WALL STREET MEMES

Previsioni Dogecoin

Nel mese di agosto, il Dogecoin ha perso circa il 18% del suo valore, sulla scia delle perdite accumulate anche da criptovalute maggiori come Bitcoin ed Ethereum. Ciò ha permesso ad un altro meme coin, SHIB, di sovraperformare DOGE nell’ultimo mese, offrendo una performance migliore.

DOGE di recente ha testato i minimi storici del 2023, avvicinandosi pericolosamente ai livelli di supporto a lungo termine. Le uniche volte che la criptovaluta ha subito qualche oscillazione del prezzo verso l’alto, è grazie ad Elon Musk che ha accennato alla possibilità di introdurre la sua criptovaluta su X, ex Twitter.

Previsioni SHIB

Negli ultimi giorni anche SHIB ha lasciato per strada qualche piccolo guadagno accumulato con fatica nel mese di agosto. Rispetto al suo ATH, Shiba Inu ha perso circa il 90% del suo valore. Il lancio di Shibarium, l’iniziativa di scaling layer two (L2), ha avuto problemi, influenzando negativamente il token.

Tuttavia, la tendenza potrebbe tornare positiva nel caso in cui questi problemi (come pare) vengano risolti velocemente dal team di sviluppo. Una mano potrebbe arrivare anche dalle balene SHIB, spostando un po’ di liquidità o dagli sviluppatori grazie al burn dei token, che lo renderebbero più raro e così più prezioso.

Previsioni Pepe coin

Anche il prezzo di Pepe coin negli ultimi tempi ha subito un notevole calo. Questo è dovuto principalmente alle modifiche nel portafoglio Multisignature del progetto e alla crescente incertezza riguardo alle transazioni di token PEPE su exchange e possibili insider trading.

Questi eventi hanno costretto Pepe a toccare nuovi minimi storici, anche se il team ora sta cercando di sviluppare il token per aumentare la sua utilità e non farlo apparire solo come un meme coin senza scopo. I piani futuri includono la migrazione dei token in un nuovo portafoglio Multisignature e la possibilità di effettuare il burn dei token. La situazione resta incerta, e gli investitori sono invitati a valutare attentamente la situazione prima di agire.

Previsioni Wall Street Memes

Wall Street Memes è un nuovo meme coin che può vantare già su una community molto ampia, circa 1 milione di follower. E sono proprio i suoi follower che potrebbero portare il token al successo. A differenza di altre crypto, Wall Street Memes potrebbe già generare una forte domanda fin dall’inizio. Questo è evidenziato dal fatto che Wall Street Memes ha già raccolto oltre 27 milioni di dollari durante la fase di prevendita.

Il suo punto di forza è sicuramente la possibilità di mettere già in staking il token, anche in fase di presale. Questo, unito alla sua community di 1 milione di utenti e a una tokenomica equa potrebbero sostenere la domanda anche dopo l’ICO. E siccome il 25% dei token del presale è stato già bloccato nello staking, ci si aspetta che la pressione delle vendite rimanga limitata inizialmente.

Previsioni Bitcoin BSC

Cosa fareste se poteste tornare indietro nel tempo al 2011? Sicuramente molti di voi correrebbero ad acquistare quanti più Bitcoin possibili. All’epoca, il prezzo si aggirava attorno a 1 dollaro, lo stesso a cui oggi viene venduto il meme coin Bitcoin BSC, ossia 0,99 dollari.

In breve, il token $BTCBSC ha fatto suoi tutti i vantaggi offerti dal Bitcoin e li ha implementati sulla Smart Chain di Binance per ottenere transazioni più veloci, economiche e amiche dell’ambiente. Tutto questo, secondo gli esperti, si potrebbe tradurre in rendimenti significativi.

La prevendita è gestita da Web3Payments, che consente di acquistare il token a 0,99 dollari utilizzando ETH, BNB o USDT. Gli investitori possono consultare il whitepaper di Bitcoin BSC per ottenere maggiori informazioni o seguire gli account Twitter e Telegram del progetto per conoscere gli ultimi aggiornamenti del progetto.