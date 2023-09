TURATE – Vigili del fuoco e mezzi di soccorso a Turate in via Varese per l’investimento di una persona al passaggio a livello. L’allarme è scattato intorno alle 19,30 sul posto è accorsa l’ambulanza della Croce Azzurra di Cadorago e l’automedica. Impegnati nel soccorso i vigili del fuoco di Saronno.

“La circolazione dei treni è momentaneamente sospesa tra Varese Nord e Saronno a causa di un investimento di una persona – spiega una nota di Trenord – alcuni treni potrebbero essere cancellati o viaggiare solo in alcuni tratti della linea”

Treni coinvolti:

– 2075 (MILANO CADORNA 19:09 – LAVENO MOMBELLO LAGO 20:53)

– 12074 (VARESE NORD 18:50 – MILANO CADORNA 19:52)

– 10073 (MILANO CADORNA 18:39 – VARESE NORD 19:40)

Treni con variazioni

Termina il viaggio:

– 2071 (MILANO CADORNA 18:22 – LAVENO MOMBELLO LAGO 19:53) a VARESE

– 75 (MILANO CADORNA 18:52 – LAVENO MOMBELLO LAGO 20:23) a SARONNO

– 78 (LAVENO MOMBELLO LAGO 18:38 – MILANO CADORNA 20:22) a VARESE.

Origine corsa:

– 82 (LAVENO MOMBELLO LAGO 19:38 – MILANO CADORNA 21:22) da VARESE

Non effettuati:

– 12079 (MILANO CADORNA 19:39 – VARESE NORD 20:40)

ALTERNATIVE DI VIAGGIO:

I viaggiatori da SARONNO per VARESE possono raggiungere la stazione di BUSTO ARSIZIO NORD con i treni per NOVARA e MPX.

Da BUSTO ARSIZIO NORD è possibile il collegamento con i treni diretti a BIASCA per raggiungere la stazione di VARESE.

Da MILANO per raggiungere la stazione di VARESE è possibile utilizzare i treni della linea S5 (passante ferroviario).

Da SARONNO sono stati previsti due autobus in partenza alle ore 20:20 per TRADATE

Per informazioni si consiglia di prestare attenzione agli annunci e ai monitor di stazione e di seguire il proprio treno sull’App Trenord digitando il numero della corsa nella sezione “Circolazione real time”.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione