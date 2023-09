Dalla scorsa settimana, si sta osservando un massiccio calo di molte criptovalute sul mercato. E Dogecoin, purtroppo, non è stata un’eccezione. La criptovaluta tanto amata da Elon Musk, infatti, ha perso complessivamente oltre il 15% del suo valore.

Secondo i dati del sito CoinMarketCap, al momento, è possibile acquistare un DOGE per $0,06286. Attualmente, i tori stanno cercando con determinazione di mantenere la moneta al livello di supporto di $0,65. Tuttavia, gli esperti prevedono l’avvicinarsi di un trend ribassista.

Probabilmente, il calo delle criptovalute è influenzato anche dalla diminuzione dell’interesse da parte della comunità e dalle caute prospettive degli investitori nei confronti delle meme coin.

Mentre DOGE subisce la pressione del mercato, i trader stanno attivamente investendo in token di una nuova e unica piattaforma, che offre tutti gli strumenti dei mercati finanziari decentralizzati: Launchpad XYZ.

Perché monitorare la nuova meme coin Launchpad XYZ con funzionalità per il reddito passivo?

Launchpad XYZ è uno spazio virtuale interattivo progettato per semplificare e rendere più comprensibile la finanza digitale e include cataloghi di scambi di criptovalute, giochi e nuovi progetti in prevendita.

Gli investimenti in questo progetto hanno già superato gli $1,5 milioni e il suo attuale valore è di $0,0445. Su questa nuova piattaforma, sarai in grado di conservare, acquistare e vendere monete, nonché accedere alle applicazioni decentralizzate (DApps). È uno strumento comodo e versatile essenziale per lavorare in modo efficace con le criptovalute, perché rende l’intero mondo della finanza web3 accessibile sia agli investitori esperti sia ai principianti.

Launchpad XYZ utilizza l’intelligenza artificiale per analizzare il mercato e aiutare nella scelta di progetti adatti per gli investimenti. Offre anche funzionalità per effettuare scambi e garantire liquidità.

Puoi acquistare token LPX in prevendita a $0,0445.

Vantaggi:

Tutti i servizi web3 in un’unica piattaforma.

Possibilità di apprendere le sfumature dell’industria e effettuare scambi redditizi.

Assenza di concorrenza sul mercato.

In questo momento, la situazione del mercato delle criptovalute è piuttosto contraddittoria. Alcuni asset digitali sono sotto pressione da parte sia degli acquirenti sia delle autorità regolatorie, mentre altri stanno guadagnando popolarità grazie alle loro prevendite.

La grande criptovaluta meme DOGE, che in passato aveva sempre goduto del sostegno di Elon Musk e di una vasta comunità, sta ora perdendo valore. Gli esperti ritengono che ciò sia dovuto all’inizio di un trend ribassista nel mercato e alla diminuzione della fiducia degli investitori nelle monete prive di utilità.

I trader stanno dunque cercando di diversificare il proprio portafoglio con token di progetti utili per investimenti più stabili e a lungo termine, come nel caso di Launchpad XYZ.

