SARONNO – Sono stati alcuni automobilisti di passaggio a contattare le forze dell’ordine per segnalare la presenza degli anarchici all’ex macello di via Gorizia. La struttura situata alle porte di Saronno a ridosso dell’ultimo tratto della Saronno-Monza che con via Parma collega via Varese e viale Lombardia con l’autostrada era stata oggetto di diverse occupazioni temporanee per feste ed eventi anarchici.

Del resto l’edificio, coperto di graffiti, racconta ancora quegli eventi. Con l’ampio cortile e i capannoni si presta molto ad ospitare la decima edizione di Acque scure l’iniziativa dedicata alla musica hard core. Il programma è analogo a quello dell’anno scorso dj set e graffiti nel pomeriggio e quindi dopo aperitivo e cena con raccolta fondi solidale la musica con diverse band per l’intera serata e nottata.

I ragazzi hanno già allestito un punto d’accoglienza all’ingresso dietro al cancello dove sono stati posizionati diversi striscioni.

