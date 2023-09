In una recente intervista, l’esperto di criptovalute Hashoshi ha confermato il suo pensiero, secondo il quale Cardano è un progetto che ha tutte le caratteristiche per essere ancora un leader nel mercato delle criptovalute.

Infatti, nonostante l’adozione e la crescita di Cardano siano state lente, questa blockchain, secondo Hashoshi, ha un grande potenziale per vivere nel futuro. Un progetto che sta mettendo le basi per una lunga durata è anche Wall St.Memes, che tra due settimane listerà il suo token WSM, attualmente in prevendita, su un exchange CEX di livello alto.

Cardano resterà un leader nello spazio crypto, secondo gli esperti

L’esperto e analista crypto Hashoshi sostiene che, nonostante Cardano non sia in grado di attirare molti utenti nello spazio delle criptovalute, ha un approccio alla risoluzione dei problemi vincente, che ne fa un elemento indispensabile per molti.

Per esempio, Cardano è riuscito a risolvere i problemi di progettazione meglio di altri, come Solana. Questo non vuol dire che il progetto abbia solo fatto scelte buone, ma, secondo Hashoshi, è in una posizione ideale per la risalita.

L’analista ha anche sostenuto che il ritardo del lancio delle funzionalità di smart contract ha influenzato sia l’adozione della rete, sia il valore di ADA, ma anche che questi “errori” sono momentanei, in quanto si tratta di un progetto che sarà in grado di colmare alcune lacune dell’ecosistema crypto, perché pensato essenzialmente per il futuro.

Il valore di ADA potrebbe salire in futuro

Riguardo al valore di ADA, Hashoshi sostiene che una maggiore quantità di casi d’uso e la liquidità possono spingere il valore di ADA oltre il suo massimo storico in futuro, in quanto la motivazione non sarà più la speculazione, ma l’utilità di un token.

Cardano ha da poco introdotto Hydra, una soluzione di scalabilità layer-2, in modo da aumentare la capacità di elaborazione delle transazioni della blockchain. Anche questa ha aggiunto varie funzioni, come alcune opzioni che permettono anche a utenti privi di esperienza in campo di programmazione, di creare smart contract sulla rete.

ADA resta ribassista: stando ai dati di CoinMarketCap, il token ha perso circa il 52% del suo valore in un anno. Oggi ADA è scambiato a $0,243, con un calo del 2.06% nelle ultime 24 ore.

WSM si appresta a un listing CEX tier-1: mancano solo due settimane

Un progetto nel quale vale la pena investire e che, comunque, è bene tenere d’occhio è Wall St.Memes, che ha da poco superato $27 milioni nella sua prevendita e che si appresta a listare WSM, il suo token nativo, su un exchange CEX tier-1. Secondo gli analisti, questa mossa può far ottenere ai primi investitori un ritorno pari o superiore a 25x.

Si vocifera che l’exchange, sul quale verrà listato tra 2 settimane, sarà Binance, uno dei più importanti del settore. Wall Street Memes è riuscito a raggiungere questo traguardo grazie alla forte community che ha alla base, che ha contribuito a rendere virali i suoi meme basati sulla finanza tradizionale.

Anche per questo il 100% della fornitura totale dei token è destinato alla comunità, ovvero alla prevendita e alle ricompense pensate per il meccanismo di staking, da poco introdotto dal team, che prevede un APY del 282%. I detentori di WSM possono quindi ottenere delle entrate passive consistenti.

WSM è salito alla ribalta anche grazie all’appoggio di un personaggio importante nel settore come Elon Musk, che più volte ha interagito con l’account ufficiale di Wall St.Memes su X, infondendo maggiore fiducia negli investitori.

WSM è salito alla ribalta anche grazie all'appoggio di un personaggio importante nel settore come Elon Musk, che più volte ha interagito con l'account ufficiale di Wall St.Memes su X, infondendo maggiore fiducia negli investitori.

Dato che WSM si erge dal semplice status di meme coin a quello di utility token, è ancora più probabile che il progetto abbia una vita più lunga del semplice post prevendita immediato.