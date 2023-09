BOLLATE – Vinta in scioltezza gara 3 dal Mkf Bollate (8-0), questa sera Bollate e Rheavendors Caronno sono state fermate dal forte maltempo in gara 4. Avanti 1-0 le caronnese al secondo inning (una azione che si è sviluppata dopo una bella valida di Yurubi Alicart), a metà del quarto gli arbitri non hanno potuto fare altro che fermare l’incontro, causa la pioggia battente. Si riprederà esattamente dallo stesso punto domattina, domenica, alle 11. A seguire, se necessaria anche gara 5, visto che si gioca al meglio delle cinque partita. La serie è attualmente sul 2-1 per il Mkf Bollate.

Oggi pomeriggio si è già qualificata per la finale scudetto di serie A1 la formazione del Forlì, che ha giocato gara 3 (dopo avere già vinto i due precedenti incontri) a Saronno contro le locali dell’Inox Team vincendo per 6-1 e dunque chiudendo la serie sul 3-0.

(foto: pioggia battente ad Ospiate di Bollate dove si stava giocando l’incontro fra Mkf Bollate e Rheavendors Caronno)

16092023