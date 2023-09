Il tempo stringe e gli investitori alla ricerca di un’opportunità allettante non devono cercare oltre. C’è la possibilità di avere un rendimento percentuale annuo (APY) fino al 282% attraverso lo staking di $WSM (WALL STREET MEMES) e mancano solo nove giorni alla fine della presale di quello che si prospetta il più promettente tra gli investimenti in cripto di quest’anno.

Perché investire in Wall Street Memes (WSM)

Nata da un’idea di una community dei memes che conta oltre un milione di follower, questa iniziativa innovativa il cui scopo è “consentire ai piccoli trader di diventare grandi” si prospetta come un’occasione da non perdere. WSM è la “tokenizzazione del movimento dei piccoli trader contro il monopolio dei mercati finanziari orchestrato da Wall Street”.

Recentemente una balena del mercato crypto ha effettuato un primo acquisto di 93 ETH e un successivo di 450 ETH (in totale oltre un milione di dollari) La nuova memecoin verrà quotata su più exchange di primo livello, il che potrebbe portare il token ai massimi e a fare molto più del classico 10x, dai 25x in su secondo gli esperti, se non addirittura 100x e quindi portare grandi ritorni ai primi investitori che gli hanno dato fiducia.

Sappiamo che altre meme coin, come Pepe Coin e Floki Inu, di recente sono state listate su Binance, che ricordiamo è diventato dal 2017 il mercato dei beni digitali più grande al mondo. La varietà e diversificazione di crypto è una delle principali caratteristiche della piattaforma che ha come scopo quello di selezionare progetti emergenti che siano validi e sicuri ma soprattutto con un alto potenziale di guadagno.

In questo scenario sicuramente WSM si inserisce perfettamente, potendo contare su un team di professionisti esperti (gli stessi che hanno lanciato a maggio del 2023 la Wall Street Bulls Ordinals NFT Collection e che hanno guadagnato 2,5 milioni di dollari nel 2021 con l’NFT Wall Street Bulls), su un vastissimo seguito social, sull’interesse mostrato da personaggi di eccezionale livello come Elon Musk, sull’analisi positiva di famosi influencer come Sathoshi Stacker (280000 utenti su youtube) e Michael Wrubel e su una presale che ha superato i 27 milioni di dollari in soli quattro mesi dal lancio. In media vi confluiscono circa 400.000 dollari di capitale ogni giorno.

Tokenomics di WSM

Il token WSM, basato su standard ERC-20, ha una fornitura totale di 2 miliardi. Il 50% di questi token sono destinati alla prevendita, il 30% è distribuito in premi per la comunità e il 20% alla liquidità di scambio per i CEX/DEX. Questo dimostra una grande attenzione verso gli investitori che sono messi al primo posto. Il 100% della fornitura di token $WSM è per la comunità di Wall Street Memes, che potrà usufruire di entrate passive derivanti dallo staking, un elemento in più per guadagnare.

Non sono previste vendite private e neppure una parte del token destinata al team (in questo modo si vuole evitare probabilmente il cataclisma avvenuto con Pepe coin). Date le premesse vale la pena acquistare prima della fine della presale in quanto il prezzo è ancora basso a $0.0337. Una volta terminata la prevendita, sarà possibile riscattare i token, con un valore di mercato superiore rispetto a quello al momento dell’investimento, oppure sfruttare l’opportunità del guadagno passivo derivante dallo staking.

Roadmap

Per quanto riguarda la roadmap, WSM ha l’obiettivo di arrivare a un market cap di 1 miliardo di dollari, che secondo gli esperti è un traguardo tutt’altro che irraggiungibile, generando un guadagno elevatissimo. L’inserimento dell’opzione di staking fornisce un reddito passivo che incentiverà la detenzione a lungo termine del token, fornendo una maggiore stabilità dei prezzi e riducendo il volume delle vendite quando sarà collocato sugli exchange di primo livello.

Tutta questa esaltazione e i vantaggi sopracitati stanno alimentando la FOMO per chi non ha ancora investito nel progetto. Essendo un token ERC-20 l’acquisto è possibile tramite altre crypto create sugli Smart Contract sulla blockchain di Ethereum. Una volta che il token sarà quotato sugli exchange di livello 1, sarà possibile speculare sul valore della crypto.

Wall Street Memes ha tutti i numeri per replicare il successo di Dogecoin (2021) e Pepe coin (marzo 2023) e addirittura di superarli. Il countdown è cominciato, manca poco e gli investitori potranno trarre i primi frutti dalla più grande prevendita del 2023.

