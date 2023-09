SARONNO – Sul campo del centro Robur di via Colombo, per l’indisponibilità dello stadio solarese, l’Universal Solaro oggi ha vinto nettamente il proprio incontro valevole per il secondo turno di Promozione. 2-0 il risultato finale del match contro la Lentatese, frutto di un primo tempo decisamente combattutto in mezzo al campo ma con scarse occasioni mentre nella ripresa sono arrivate le reti: gol di Viscusi al 7′ su una rapida ripartenza, e su un altro contropiede rigore per l’Universal, trasformato da Milazzo al 24′. Nel finale anche una traversa del Solaro.

Universal Solaro-Lentatese 2-0

UNIVERSAL SOLARO: Bizzi, Orlando, Cavalcante, Greco, Trionfo, Romano, Viscusi, Loew, Milazzo, Di Patria, Gerevini. A disposizione Cuzzolin, Giordano, Ronzoni, Panariello, Delia, Marquez, Bajoni, Musazzi, Bonasso. All. Broccanello.

LENTATESE: Mauri, Malacarne, Rivaletto, Quitadamo, Meroni, Pignatiello, Giglio, Parravicini, Tallarita, Romano, Schiavo. A disposizione Griggio, Scanu, Merlini, Minotti, Misuriello, Saccullo, Ballabio, Pozzi, Talpo. All. Valente.

Arbitro: Tosi di Busto Arsizio (Besozzi di Varese e Bruscagin di Gallarate).

Marcatori: 7’ st Viscusi (U), 24’ st Milazzo (U) (rig).

(foto archivio: l’attaccante Milazzo dell’Universal Solaro)

17092023