SARONNO – Nei luoghi pubblici, dalla posta al municipio, dalle banche ai negozi, l’effetto è stato un po’ straniante ma il test di It Alert ha funzionato anche a Saronno. Praticamente tutti i saronnesi erano informati del test e solo pochi si sono stupiti quando il proprio cellulare con un trillo diverso dal solito ha iniziato a vibrare. E’ bastato cliccare su ok per tornare ad un normale utilizzo dei cellulari. Nei locali pubblici e affollati, come i supermercati ad esempio, l’effetto è stato un po’ più impattante rispetto che nelle abitazione private. negli uffici e in alcuni casi a scuola.

Qualche sorpresa in più per chi non ha ricevuto il messaggio informativo: è capitato a Giulia che si trovava a casa. Dalla protezione civile spiegano che “se il telefono è spento, in modalità aereo o si trova in una zona senza campo, il servizio non è ovviamente disponibile” ma”. Ma non solo: “Se il cellulare è silenzioso, però, l’arrivo del messaggio IT-alert potrebbe non essere segnalato attraverso il suono specifico. In questo caso, il messaggio di testo arriverà, ma potrebbe non sentirsi alcun rumore”.

L’IT-Alert è stato lanciato dalla Regione Lombardia per testare il nuovo sistema di avviso in caso di emergenza. Tutti i dispositivi mobili presenti nella regione hanno ricevuto un suono differente dal solito con la scritta “AVVISI DI EMERGENZA. IT-Alert. Questo è un MESSAGGIO DI TEST del sistema di allarme italiano. Una volta operativo ti avviserà in caso di grave emergenza. Per informazioni vai sul sito www.it-alert.it e compila il questionario”. Dopo aver ricevuto il messaggio, il cittadino può compilare il questionario disponibile al link in esso contenuto. E’ importante che i cittadini lo compilino, aiutando il sistema di Protezione civile a verificare la riuscita del test: il parere di ogni utente consentirà di migliorare lo strumento.

Si tratta di un test di sperimentazione del nuovo sistema di sicurezza pubblica che, nei casi di gravi emergenze e catastrofi imminenti o in corso, permetterà la diffusione di allarmi pubblici attraverso la ricezione di messaggi denominati, appunto, “Messaggi IT-alert” su tutti i cellulari dei cittadini lombardi. Gli avvisi saranno emessi in particolari casi di pericolo quali precipitazioni intense, collasso di una grande diga, incidenti nucleari o situazione di emergenza radiologica, incidenti rilevanti in stabilimenti industriali (d.lgs. 105/2015), maremoto generato da un sisma o attività vulcanica.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione