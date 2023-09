SARONNO – Non è passata inosservata in città stamattina l’operazione di carabinieri e polizia locale negli stabili dismessi cittadini. Dalle prime ore del mattino le pattuglie dei carabinieri e della polizia locale di Saronno sono arrivati in diversi stabili della città inutilizzati e spesso utilizzati come rifugio temporaneo da senza fissa dimora.

L’operazione che ha attirato più attenzione quella a Palazzo Visconti: l’edificio civile più antico di Saronno che è inutilizzato dall’incendio del 2007 e che più volte nel corso degli anni è diventato, malgrado i tesori artistici e architettonici che custodisce, rifugio per senza fissa dimora.

Un controllo, quello coordinato dai carabinieri con il supporto logistico della polizia locale, che ha ottenuto il plauso dei residenti. “Da tempo si vedeva un viavai più intenso del solito, senza contare le tante biciclette che comparivano la sera per poi sparire al mattino – spiega un saronnese che stamattina alle 9 ha seguito l’operazione – spero che questo controllo sia anche l’occasione per sigillare non solo gli accessi allo stabile ma anche le finestre che sono spalancate da settimane e con i temporali degli ultimi giorni avran fatto entrare un sacco di acqua e umidità.

