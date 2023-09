ORIGGIO – Hanno temuto il peggio gli automobilisti che stamattina, poco dopo le 8, hanno prestato le prime cure al 63enne vittima dello scontro avvenuto in via Saronnino ad Origgio.

Sul sinistro sono ancora in corso gli accertamenti dei carabinieri e della polizia locale di Origgio intervenuta sul posto. L’obiettivo è naturalmente risalire a cause e dinamica dell’incidente. La certezza è il ciclista di 63 anni finito a terra. Il conducente del mezzo che l’ha investito si è subito fermato come alcuni passanti che hanno dato l’allarme con una chiamata al numero unico per le emergenze.

Sul posto è arrivata l’auto infermieristica di Saronno e l’ambulanza della Croce Azzurra di Caronno Pertusella. L’uomo è stato portato all’ospedale di Saronno dove è arrivato intorno alle 9. Le sue condizioni non destano preoccupazione anche se è stato ovviamente sottoposto ad una serie approfondita di controlli ed accertamenti.

