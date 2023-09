SARONNO – Con un messaggio sui social, la Repax – piccola polisportiva dell’oratorio Regina Pacis attiva da ormai quasi 30 anni – si è messa alla ricerca di un allenatore per la squadra di basket open che sta lanciando quest’anno.

“Questo nutrito gruppo di giovani è la nostra squadra di basket che disputerà il campionato CSI nella prossima stagione. L’entusiasmo non manca. Quello che manca, invece, è un allenatore che completi lo staff tecnico”

Questo il testo del messaggio che accompagna la foto di un gruppo di ragazzi che si è ritrovato ieri al campetto della Repax con un paio di dirigenti responsabili.

«La nostra è una realtà sociale e il nostro obiettivo è quello di far stare insieme i ragazzi all’insegna dello sport», spiegano dalla dirigenza. «Abbiamo questo gruppo di ragazzi giovane ed eterogeneo con molta voglia di lanciarsi nell’avventura del campionato, dopo un’estate a giocare nei playground, e come società abbiamo messo a disposizione le nostre strutture e tutta la parte burocratica. Siamo alla ricerca di qualcuno, amante del basket e con un po’ di esperienza, che abbia voglia di dare una mano a questi ragazzi a crescere, aiutandoli a migliorare nei fondamentali e dandogli qualche indicazione di base sul gioco. Abbiamo già uno staff che si occupa della squadra, ma le cose da fare sono sempre tante e un aiuto in più sarebbe fondamentale».

Per informazioni è possibile contattare la Repax sui social, scrivendo a [email protected] o chiamando al 380 512 06 02.

