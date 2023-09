SARONNO – Nelle giornate del 9 e 10 settembre, Ponte in Valtellina è stata teatro del raduno precampionato congiunto tra le Sezioni di Saronno e di Como; questo ha coinvolto gli associati Ots e alcuni organi tecnici, tra cui Alessandro Calefati (delegato tecnico) e Gianluca Pizzi (vice presidente vicario), per la Sezione di Saronno, Samuele Paredi, Marco Borghini, Francesco Galdini e Edoardo Quadranti (Presidente), per la Sezione di Como.

Appena arrivati nella saletta del Teatro Comunale tutti i 48 associati, tra ragazzi e ragazze, si sono dedicati allo svolgimento dei quiz tecnici, per mettersi alla prova e testare la propria conoscenza del regolamento all’inizio della stagione sportiva. Dopo pranzo si sono svolte due Lezioni Tecniche: la prima, tenuta dal componente del Settore Tecnico, Lorenzo Ferrandini (Sezione di Sondrio), ha avuto a oggetto la Circolare n°1, in cui vengono presentate le modifiche apportate dall’Ifab al Regolamento annualmente, e alcuni approfondimenti tematici; la seconda Lezione, dopo una breve pausa, ha coinvolto i ragazzi e le ragazze nei video quiz, una gara a squadre nella quale, dopo la visione di alcuni video di partite sia a livello professionistico sia a livello dilettantistico, le squadre erano chiamate a inviare un’analisi dettagliata sulle decisioni da prendere dal punto di vista tecnico e disciplinare. La serata libera ha permesso ai giovani arbitri delle due sezioni di conoscersi meglio e confrontarsi anche dal punto di vista arbitrale.

Domenica mattina, dopo aver accolto il neo eletto presidente della Sezione di Saronno, Stefano Giannotti, il gruppo si è recato presso il campo di Tresivio, dove ha svolto una seduta di riscaldamento in preparazione ai test atletici; divisi in tre batterie miste tra associati di Como e Saronno i sezionali hanno eseguito lo Yo-Yo Test per valutare la propria preparazione fisica. Rinfrescati e a stomaco pieno, i ragazzi e la ragazze, dopo i saluti del Presidente della Sezione di Sondrio, Matteo Valli, hanno assistito a un’ultima lezione tecnica sullo spostamento e sul posizionamento in campo. Nel tardo pomeriggio il gruppo è ripartito al termine di un weekend intenso dal punto di vista formativo e tecnico e arricchito dal valore aggiunto a seguito della collaborazione tra le due sezioni di Como e Saronno.

