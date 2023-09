SARONNO – Per il partitone del campionato di Eccellenza, domenica c’è Fbc Saronno-Pavia che richiamerà tantissimi tifosi, la città si sta organizzando per l’evento: l’ingresso allo stadio da via Biffi sarà riservato ai supporter pavesi; per quelli di casa il parcheggio di riferimento è quello di via Parini con ingresso appunto da via Parini.

In una nota del Fbc Saronno si ricorda che “il punto di raccolta dei tifosi del Pavia e relativi parcheggi delle auto è situato in piazza El Alamein che è anche l’ingresso principale dello stadio. I sostenitori potranno accedere alla piazza da via Biffi. Per l’occasione è stata emanata apposita ordinanza da parte della polizia locale per il divieto di parcheggio ad esclusione dei residenti. I tifosi del Saronno invece accederanno allo stadio da via Parini, dal lato Club house”.

I cancelli dello stadio “Colombo Gianetti” saranno aperti già alle 14.30 (la gara inizia alle 15.30) e il costo del biglietto è di 10 euro.

“Si raccomanda la massima sportività” dicono dal Fbc Saronno.

