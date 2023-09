SARONNO – Tante le iniziative previste nel weekend di chiusura di Terra Mater, Festival per il futuro del pianeta organizzato dalle associazioni saronnesi con il patrocinio del Comune di Saronno e il sostegno della Proloco e della Fondazione Acli Mons. Cesare Pagani. Il festival chiuderà infatti il 24 settembre, e le associazioni si sono cimentate nell’allestimento di momenti di incontro e condivisione sulla tematica sociale e ambientale che caratterizza il nostro quotidiano. Gli eventi si rivolgono sia ad adulti che a bambini.

Ecco la fitta programmazione prevista



sabato 23 settembre

ore 9,00

Piazza Schuster

KARAOKE CON I CLANDESTINI!

I ragazzi del clan/Destino per la seconda edizione del festival vogliono aiutarci a riflettere sull’ambiente e i nostri stili di vita portando in città il canto. Per preparare i brani in scaletta, visitate il sito www.terramaterfestival.it

ore 10,00

Via San Cristoforo

VISITA GUIDATA ORTO STORICO TURCONI, MOSTRA ERBE SPONTANEE E BUFFET

Visita guidata all’interno dello storico orto saronnese coltivato dalla famiglia Turconi fin dai primi del 1700. Un orto biologico che si estende per 400 m² ed accoglie una grande varietà di piante ed ortaggi in equilibrio con la natura selvaggia delle erbe spontanee, con i fiori e le piante aromatiche.

Evento gratuito previa prenotazione chiamando o lasciando un messaggio al numero 3780616007

Sabato ore 15,30

Parco Lura, via Don Volpi

PASSEGGIATA NATURALISTICA “SE NON CONOSCI NON AMI”, con i volontari di Ambiente Saronno.

Siete tutti invitati a una passeggiata naturalistica alla scoperta della biodiversità. Tanti aneddoti su fiori e piante del parco.

Ingresso libero per tutti

Sabato ore 16,00

Sede M.I.L.S., via don Griffanti 6

LABORATORIO APRIAMO UN “REPAIR CAFÉ” ANCHE A SARONNO?

I Repair Café sono luoghi di incontro gratuiti e si occupano di riparare le cose (insieme). Dopo aver presentato i vantaggi legati alla riparazione degli oggetti, come la riduzione degli sprechi e del consumo di materie prime, verranno effettuate delle prove pratiche di riparazione assieme ai presenti. Conduce Roberto Barin.

Ingresso libero, possibilità di prenotare scrivendo a [email protected]

Sabato ore 20,30

Teatro San Giovanni Battista, via Larga 1

INCONTRO: TESSERE RELAZIONI FRA NORD E SUD, LE RAGIONI DELLA MODA ETICA

SEGUE SFILATA CAPI A/I E CONCERTO BLUES DI YELLOW FROGS.

La moda rappresenta una delle industrie più inquinanti a livello globale e al tempo stesso uno dei settori economici caratterizzati dalle condizioni di lavoro più degradanti. Discuteremo con David Cambioli – Presidente di Equo Garantito e Amministratore Delegato di Altra Qualità – le ragioni della moda etica, accompagnando le parole con una passerella di capi della collezione di Moda Etica autunno/inverno.

Ingresso libero

Domenica 24 settembre

EVENTI DI CHIUSURA DEL FESTIVAL

Domenica ore 15,30

Viale Biblioteca, viale Santuario

PULIAMO IL MONDO CON LEGAMBIENTE, SEGUE MERENDA BIO

Puliamo il Mondo, una delle maggiori campagne di volontariato ambientale nel mondo, si rivolge a tutti i cittadini di Saronno, in particolar modo ai bambini e alle loro famiglie. Sarà un’occasione per essere utili alla città, ma anche per vedere, con l’aiuto dei volontari di Ambiente Saronno, le aree verdi di Saronno in un’ottica differente. Per poter operare in tutta sicurezza, a tutti i partecipanti, grandi e piccini, verranno forniti guanti e pettorine.

ore 17,30

Casa Morandi, viale Santuario 2

SPETTACOLO PER BAMBINI: CAPITAN ECO E I PIRATI CHE SANNO FARE LA DIFFERENZIATA

Attività di animazione per bambini delle classi primarie. Protagonisti: il pirata riciclone Capitan Eco e il suo mozzo, che attraverso giochi e intrattenimento sul tema dei rifiuti, condurranno gli spettatori a diventar parte della “ciurma ecologica di Capitan Eco”. Attività della durata di un’ora.

Ingresso libero

dalle ore 17,30

Viale Biblioteca, viale Santuario

LABORATORI DI CONSUMO CRITICO, SCELTE CONSAPEVOLI E RIPARAZIONE

Il viale sarà allestito con stand di attività produttive sostenibili e laboratori di consumo critico, scelte consapevoli e riparazione.

In particolare, saranno allestiti dei laboratori di riparazione con alcuni volontari: RIPARA LA BICI, ATTACCA IL BOTTONE, RIPARAZIONI DOMESTICHE e CONSUMO CRITICO.

sarà allestita la mostra ‘APPETITI’ curata dal Collegio Arcivescovile Castelli

sarà poi possibile incontrare delle realtà ‘green’ della nostra città, come RUPE, azienda che produce indumenti sportivi di alta qualità, e L’ALVEARE CHE DICE Sì, vendita di generi alimentari sani e a km0.

Sul tema della partecipazione e del diritto alla salute, sarà possibile avere informazioni sull’attivazione dello sportello SOS LISTE D’ATTESA, che si prefigge di supportare le persone che non riescono ad accedere alle visite con il servizio pubblico in tempi congrui.

Per avere maggiori informazioni sugli eventi in programma: www.terramaterfestival.it @terramater.festival

