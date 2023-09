SARONNO – In occasione del Giubileo mariano che celebra i 525 anni della posa della prima pietra del Santuario della Beata Vergine dei Miracoli, il cardinale tedesco Gerhard Ludwig Müller ha celebrato ieri la messa delle 10 proprio in Santuario.

Ha concelebrato il suo segretario don Andrea insieme a don Massimiliano Bianchi, il prevosto don Claudio Galimberti, don Enrico Bombelli e monsignor Francantonio Bernasconi. Erano presenti anche i seminaristi Samuele e Alessandro che da inizio settembre si trovano stabilmente a Saronno, le autorità civili e militari, il prefetto di Varese e il sindaco di Saronno. Don Claudio ha invitato i fedeli presenti ad unirsi alla preghiera per invocare l’intercessione di Maria affinché la comunità cresca nell’amore di Dio. Un sentito ringraziamento è stato rivolto al cardinale per la sua visita al Santuario cittadino che é uno scrigno d’arte, di fede e di silenzio e riconciliazione. Proprio ieri ricorreva l’onomastico del cardinale che, dopo aver celebrato la messa in un Santuario stracolmo di fedeli e animata dai canti del coro della Comunità Pastorale Crocifisso Risorto, ne ha potuto ammirare la bellezza dei dipinti e del museo. Il cardinale, nella sua omelia ha invitato tutti i cristiani a pregare e a chiedere l’intercessione di Maria affinchè tramite la collaborazione e cooperazione di tutti, si arrivi al bene più grande: l’amore di Dio.





