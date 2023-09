SARONNO – E’ stato portato in codice giallo all’ospedale di Desio il 75enne che ieri sera è stato investito in piazza Repubblica proprio davanti all’ingresso del Municipio. E’ successo pochi minuti prima delle 18 mentre in città era in corso non solo l’emergenza per l’incendio di Palazzo Visconti ma anche l’uscita degli ultras del Pavia dallo stadio Colombo Gianetti dopo un pomeriggio di tensione.

A ricostruire la dinamica del sinistro sarà proprio la pattuglia della polizia locale che potrà contare sui rilievi effettuati dopo il sinistro ma anche sulle immagini della videosorveglianza che, ormai da anni per scongiurare i vandalismi, coprono il perimetro del palazzo comunale.

Del resto l’anziano è stato investito proprio davanti all’ingresso del Municipio. E’ caduto ed ha subito lamentato un forte dolore alla gamba. Sul posto per aiutarlo l’ambulanza della Croce Viola di Cesate e l’autoinfermieristica della Croce Rossa di Saronno. Dopo le prime cure è stato portato all’ospedale di Desio intorno alle 20.

(foto archivio)

