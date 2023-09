COLLEGNO – Buona la prima per la neopromossa Az Robur Saronno nel campionato di basket maschile serie B Interregionale: i biancazzurri del presidente Ezio Vaghi sabato sera, per la prima giornata, hanno giocato in trasferta dai piemontesi del Collegno. “Espugnata Collegno con il finale di 65-76. Bravi i nostri giocatori che dopo un momento di difficoltà nel secondo quarto reagiscono subito ad inizio ripresa e dominano il secondo tempo. Ottima prestazione difensiva di Romanò, glaciale in attacco Pellegrini!” riepilogano i dirigenti roburini.

Per quanto riguarda i singoli, Ugolini ha segnato 3 punti, Negri 12, Quinti 11, De Capitani 12, Nasini 3, Tresso 4, Pellegrini 11, Romanò 13, Beretta 7, Motta, Figini ne.

Sabato prossimo per Saronno debutto al Palaronchi di via Colombo con Campus Piemonte.

(foto: i giocatori dell’Az Robur Saronno festeggiano sotto il tabellone del palasport di Collegno)

