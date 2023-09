SARONNO – E’ stato uno spettacolo così colorato e inatteso che tanti saronnesi non si sono limitati a goderselo ma ci hanno tenuto anche ad immortalarlo. Il riferimento va al bel tramonto che questa sera, intorno alle 19,30, ha colorato il cielo saronnese.

In particolare il cielo si è colorato di un bell’azzurro intenso, arancione e rosa in corso Italia dove le vetrate dei palazzi e le luci appena accese hanno creato un’atmosfera davvero unica. A catturarla il nostro lettore Asma Kamran che ringraziamo per aver condiviso lo scatto con la redazione e tutti gli altri lettori.

