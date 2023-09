SARONNO – Al via oggi la stagione ufficiale dell‘Az Robur Saronno con la prima partita del campionato di basket maschile serie B Interregionale dove i saronnesi sono neopromossi. Si inizia in trasferta a Collegno in Piemonte, gara prevista dalle 21 al Palacollegno di via Antica di Rivoli 21 contro la formazione locale. Per i saronnesi un primo test per saggiare le proprie potenzialità.

Il calendario prevede poi sabato 7 ottobre alle 31 il debutto casalingo al Palaronchi di via Colombo contro il Campus Piemonte; sabato 14 ottobre alle 19 Gallarate-Saronno, sabato 21 ottobre alle 21 Saronno-Savigliano, sabato 28 ottobre alle 21 Saronno-College, mercoledì 1 novembre alle 21 7 laghi Gazzada-Saronno, domenica 5 novembre Omnia Pavia-Saronno alle 18. A seguire gli altri incontri dell’andata.

30092023