SOLARO – C’è anche Solaro, rappresentato dalla sindaca Nilde Moretti alla campagna “Dona vita, dona sangue”, realizzata dal Ministero della Salute e dal Centro Nazionale Sangue in collaborazione con Anci.

Virna presidente Avis Solaro “A Solaro abbiamo 900 donatori iscritti di cui 300 donatori attivi ma siamo fortemente convinti di poter fare molto di più grazie all’impegno e alle capacità della nostra sezione Avis che restituisce tantissimo al territorio sotto forma di collaborazione partecipando ad eventi ed iniziative proprie. Siamo orgogliosi di essere rappresentati e siamo convinti che proprio grazie a queste collaborazioni ed all’apporto di queste associazioni potremo aumentare sia il numero delle donazioni che il numero dei donatori per aiutare le persone in difficoltà. Il sangue non è riproducibile in laboratorio, ciò significa che il sangue è vita. Da qui l’importanza di donare sempre di più.”

