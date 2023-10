Calcio Eccellenza, Caronnese-Milanese: i convocati per oggi

CARONNO PERTUSELLA – Quinto appuntamento stagionale per la Caronnese chei torna a casa per sfidare la Fc Milanese 1902. La Caronnese di mister Roberto Gatti infatti torna a casa e oggi, mercoledì 4 ottobre, sfida al campo di corso della Vittoria alle 20.30 la Fc Milanese 1902. Un punto separa le due squadre, che arrivano entrambe a questa sfida da una vittoria fuoricasa per 1-0: la Caronnese ha avuto la meglio sulla Vergiatese, la Milanese ha battuto con lo stesso risultato il Meda.

Gli avversari della Caronnese

Gli avversari si presentano alla sfida di mercoledì 4 ottobre a Caronno forti dei 6 punti conquistati nelle prime 4 sfide. Due vittorie e due sconfitte, ancora nessun pareggio. Nell’ultimo turno vittoria di misura per 1-0 sul campo del Meda, decisiva la rete di Checchi a metà primo tempo.

Gatti: “Milanese squadra veloce, occhio all’ex Nicolò Vai”

“Quella con la Milanese sarà un’altra partita molto molto importante, soprattutto molto complicata con una squadra che gioca molto veloce, che ha degli interpreti che hanno fatto anche la categoria superiore, tipo Vai che tra l’altro ha anche giocato qui a Caronno, ma anche altri giocatori. È una squadra insidiosa nelle ripartenze, fuoricasa nelle due partite ha fatto sei punti, pertanto un altro avversario da prendere con le molle. Dovremo essere molto attenti, concentrati, non concedere niente e cercare di giocare con passione e determinazione.

I convocati della Caronnese per la partita di oggi:

Portieri: Francesco Quintiero, Mattia Stocco.

Difensori: Andrea Galletti, Alessandro Curci, Alessio Fabbrucci, Gabriele Napoli, Marian Puka, Baubacar Sakho, Filippo Bossi.

Centrocampisti: Urban Zibert (foto), Nicolò Bigioni, Adriano Birolini, Leonardo Bonsi Edoardo Brugnone, Paolo Cerreto, Marco Morlandi, Papa Bakary Diatta.

Attaccanti: Federico Corno, Christian Provenzano, Fabio Lorusso, Leonardo Zoppi.

