SARONNO – I “biglietti riciclabili” di Trenord: tutti, o quanto meno tanti per terra. Lo hanno raccolti i responsabili del Comitato viaggiatori nodo di Saronno, pubblicando una eloquente foto sui social: occasione per fare sensibilizzazione riguardo ad una iniziativa che evidentemente non ancora del tutto “ingranato” fra gli utenti.

I nuovi biglietti del treno sono riciclabili, li si dovrebbe tenere per poi farseli ricaricare, anzichè farsi emettere ogni volta un nuovo biglietto, con spreco di carta. Ma evidentemente in tanto non l’hanno ancora capito, o per pigrizia preferiscono buttarlo via e farsene fare uno nuovo ogni volta.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione

(foto: i biglietti trovati a terra e raccolti dai volontari del Comitato dei viaggiatori)

04102023