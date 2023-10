SARONNO – È stato un fine settimana strepitoso quello appena passato a Modena, dove gli atleti della Osa Libertas Saronno sono scesi in campo per la finale oro dei campionati di Società U23, competizione nella quale si presentavano con il sesto posto nelle classifiche stagionali. Grazie una prestazione di squadra molto importante, i nostri ragazzi sono riusciti a raggiungere un incredibile terzo posto dietro a società strutturatissime come Rieti e l’Atletica Vicentina, mettendosi alle spalle tutte le altre realtà lombarde e nazionali. Un exploit che non era atteso, anche se non impossibile, che premia il duro allenamento degli atleti e l’attenta preparazione dei tecnici OSA.

Sono 134 in totale i punti ottenuti dalla Osa, che ha saputo vincere alcune delle gare più prestigiose. Partiamo da Alessandro Carugati, decatleta di livello internazionale di categoria, che ha vinto il salto in lungo con 7,05 e ottenuto un buon 5° posto nei 400 con 49.48. Vittoria anche per Edoardo Luraschi nei 200 metri con 21.52 e ottimo 4° posto nei 100 con 10.70. Sempre nella velocità, la conferma della 4×100, che con Sala/Bullani/Luraschi/Antonietti ha portato a casa i 12 punti del primo posto con 41.53. Bene anche nei lanci, dove Filippo Migliano ha raccolto un 2° posto nel martello con 54.15 e un 5° posto nel disco con 40.81. Di rilievo anche Diego Bruschi, terzo nel giavellotto con 61.09, e Gabriele Castagna, 4° nel peso con 14.18.

«È un risultato per noi ottimo», spiega il direttore tecnico della Osa Libertas Saronno Sandro Torno. «Sapevamo di essere forti nella categoria U23, che raccoglie Juniores e Promesse, ma arrivare addirittura sul podio è un risultato che premia tutti gli sforzi fatti. Sappiamo che abbiamo dei settori nei quali possiamo ancora migliorare molto, e dato che la nostra è una squadra molto giovane abbiamo fiducia di poter essere molto competitivi anche il prossimo anno».