SARONNO- Alice Maiocchi, la giovane promessa saronnese della mountain bike, continua a sorprendere in una stagione travolgente e ricca di successi. In particolare, questa domenica con l’ultima gara di stagione disputata a S.Maria Maggiore in val Vigezzo, piazzandosi al secondo posto, si aggiudica il primo posto assoluto di categoria al circuito nazionale 4Enduro per la categoria esordienti. Essendo la gara valida anche per la Coppa Italia Ies (Italian enduro series) ovvero il campionato italiano, arrivando seconda, ha confermato la seconda posizione assoluta.

La gara non è sicuramente stata fra le più semplici, con abbondanza di radici di alberi sulle discese insidiose e caratterizzata da risalite dai tempi ristretti che hanno provato duramente gli atleti. La Maiocchi corre per l’Asd CBE Cucciago, e da quando ha iniziato a febbraio 2022 è stata una stagione ricca di successi dovuti a grinta e concentrazione incredibili, costantemente stimolate anche dal team e dagli allenatori.