UBOLDO – Si terranno domani, lunedì 9 ottobre, i funerale di Cesare Vendramin uboldese di 91 anni mancato negli ultimi giorni. A ricordare l’alpino un intenso messaggio di cordoglio e saluto degli alpini condiviso sul Facebook.

“Carissimo Vecio,

I tuoi amici del Gruppo Alpini di Uboldo, sono riuniti per ringraziarti di quello che è stata la tua presenza tra loro e contemporaneamente ti salutano con affetto mentre ti accingi a percorrere le verdeggianti montagne del Paradiso di Cantore. La’ troverai volti conosciuti e non è tra loro sicuramente scorgerai il volto della tua amata consorte. Ritrovatevi quindi nell’abbraccio di una pace che non avrà mai fine.

Ciao Cesare”.

Oltre a questo sono stati tanti i messaggi di cordoglio arrivati in queste ore ai figli, al genero, alla nuora ed ai nipoti dalla comunità uboldese. Come annunciato il funerale si terrà domani mattina lunedì 9 ottobre nella chiesa parrocchiale Santi Pietro e Paolo alle 11,30 e sarà presieduto dalla recita del rosario che inizierà 20 minuti prima della celebrazione.

