Prolungamento Pedemontana, disco verde della Regione

LAZZATE – Prolungamento di autostrada Pedemontana, tutto confermato. A fare il punto è il sindaco di Lazzate, Andrea Monti.

La Giunta di Regione Lombardia, fa sapere Monti, “ha approvato questa settimana il progetto della tratta D breve, che ora andrà al Ministero dei Trasporti per l’approvazione del Cipess. Mi congratulo con l’assessore Claudia Maria Terzi per aver tirato dritto, permettendo così di non perdere ulteriore tempo, soprattutto alle centinaia di cittadini che ancora vedono i loro terreni vincolati per un progetto, la D lunga, che non si farà più. Un plauso alla Terzi anche per non aver dimenticato il tema della necessità di adoperarsi per calmierare le tariffe e i pedaggi. Bene, avanti così, la Lombardia e la Brianza non si fermano!”

(foto archivio)

07102023