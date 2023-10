SARONNO – Mister Marco Zaffaroni, saronnese, è a un passo dalla panchina del Lecco, matricola in serie B. Questo pomeriggio la società con un breve comunicato ha ufficializzato l’esonero del tecnico

Calcio Lecco 1912 comunica di aver sollevato dall’incarico di allenatore della prima squadra il mister Luciano Foschi. Nel ringraziarlo per la dedizione al lavoro e per essere stato l’allenatore del raggiungimento della promozione in B, la società augura al tecnico le migliori fortune professionali per il prosieguo della sua carriera.

Al rush finale la trattativa con Zaffaroni, il suo arrivo potrebbe essere ufficializzato domattina. Zaffaroni è reduce dalla straordinaria salvezza conquista in rimonta con l’Hellas Verona in serie A nella scorsa stagione; e ora sarà chiamato ad una nuova impresa con il Lecco che in serie B è partito decisamente male.

Classe 1969, come calciatore ha vestito la maglia del Fbc Saronno fra il 1986 ed il 1987; poi il passaggio al Torino, quindi Casarano, Taranto, Solbiatese, Legnano, ancora Fbc Saronno (1998-2000), Pro Patria, Monza e Salus Turate. Come allenatore è stato vice al Perugia (2009-2010), poi tecnico di Folgore Verano, Folgore Caratese, Caronnese (2013-2016), Monza, Albinoleffe, Cosenza (2021) ed ora al Verona.

09102023