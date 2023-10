SARONNO – Un appello, l’ennesimo in realtà, per un intervento che salvi il faggio in piazzale Santuario. Una pianta che ha una collocazione importante accanto al Santuario della Beata Vergine dei Miracoli, e davanti dell’ex Seminario sede della sala comunale e che nell’ultimo anno passare provato e sofferente.

Dopo quello lanciato un anno fa da alcuni cittadini, e le domande rinnovate all’Amministrazione comunale questa primavera negli incontri con i saronnesi della serie Partecipaiamo arriva l’invito ad intervenire dell’ex assessore Francesco Banfi: “Qualche giorno fa leggevo un post provocatoriamente terminante con “buona giornata francescana”.

Restiamo quindi nell’immagine di san Francesco che cura il creato: il faggio di piazzale santuario, una bellissima pianta finché lo scorso anno non si è guastato l’impianto di irrigazione automatica, non raccontiamoci del caldo, del cambiamento climatico etc (ho faggi che se ne stanno in vaso bonsai al sole pieno tutta estate… solo che io li bagno).

Entri a Saronno, vedi il Santuario, monumento nazionale, e vedi questo faggio.

Il decoro.

Mi sarebbe piaciuto -l’avrei proprio ritenuto opportuno- si fosse cercato di curare una così bella ed imponente pianta.

Invece i rami scartati, oggi evidentissimi perché scortecciati, non sono stati rimossi e addirittura i rampicanti (più che l’edera è il convolvolo, praticamente un’erbaccia) testimoniano l’incuria.

Oh, che dite? Ce la facciamo a mandare i giardinieri? La pianta è ancora recuperabile.

Buona giornata francescana sempre

