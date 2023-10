Ci sono due token in prevendita che non sembrano essere interessati dalle difficoltà del mercato: Meme Kombat (MK) e Telegram Casino (TGC). Gli investitori alla ricerca di potenziali grandi guadagni stanno considerando questi token di cui forniamo una panoramica.

Meme contro meme

Meme Kombat (MK) combina meme e giochi, sviluppando una piattaforma di gioco creativa con funzionalità dinamiche come scommesse attive e puntate passive offrendo numerose possibilità per guadagnare incentivi, particolarmente vantaggiosi per coloro che hanno una passione per i giochi.

In pochi giorni dall’inizio della prevendita, Meme Kombat ha già raccolto oltre $ 408.000. Il prezzo attuale della moneta MK è di $ 1,667 e può essere acquistata utilizzando ETH o USDT. Dato il concetto veramente innovativo introdotto nel settore delle criptovalute e dei giochi, questa opportunità sembra molto promettente. Se lo slancio attuale continua, il progetto potrebbe non essere disponibile a lungo. Anche lo staking è attivo e offre un APY del 112%. Basta acquisire i token Meme Kombat durante la prevendita e metterli in staking. In questa prima fase, 11 meme diversi si sfideranno per il titolo di miglior meme. Altre seguiranno.

La prevendita di Meme Kombat ha raccolto un interesse significativo, con il 50% della fornitura totale destinata alla prevendita del token MK. I premi della community e la liquidità DEX ricevono ciascuno un’allocazione del 10%, mentre il restante 30% è assegnato allo staking e ai premi di combattimento. Il team si impegna a garantire che la comunità riceva ricompense significative, da qui la generosa allocazione.

Il lancio della piattaforma è previsto nella seconda metà del terzo trimestre del 2023, con la Stagione 1, il combattimento, lo staking e altri componenti. Nel quarto trimestre del 2023, farà il suo debutto la Stagione 2, che introdurrà nuovi formati di battaglia, ricompense e opportunità. Guardando al 2024, il team inizierà a esplorare potenziali nuovi formati di gioco, partnership e altro ancora.

TGC, la prima piattaforma di gaming esclusivamente via Telegram

Telegram Casino (TGC) è il principale casinò online anonimo con transazioni di criptovaluta con licenza e accessibile esclusivamente tramite Telegram.

Ciò è particolarmente significativo in quanto il mercato globale dei casinò online è attualmente valutato a 263,3 miliardi di dollari, in rapida crescita. Tuttavia, la criptovaluta rappresenta solo una frazione, per un totale di 250 milioni di dollari. Telegram Casino è in prima linea nel rivoluzionare potenzialmente questa nicchia in espansione.

Il team del progetto sottolinea che Telegram Casino trascende l’esperienza di casinò convenzionale, definendosi un “ecosistema che premia costantemente i suoi giocatori attraverso la potenza di TGC”. Non richiede alcuna verifica KYC o connessione al portafoglio: basta semplicemente finanziare il tuo account e iniziare a giocare.

L’intensa attività di prevendita testimonia l’immenso fascino del progetto. Il token TGC ha già raccolto oltre $ 673.000. Attualmente il token è disponibile al prezzo di 0,125$. La prevendita del TGC offre una serie di vantaggi, tra cui premi esclusivi e la possibilità di acquisire un NFT esclusivo, oltre a premi post-lancio per investimenti superiori a $ 5.000.

Inoltre, l’acquisto di token durante la prevendita consente uno staking immediato, con l’attuale APY per lo staking che si attesta a poco meno dell’impressionante 736%. Finora sono già stati messi in stake oltre 5,3 milioni di TGC, con i premi totali pagati pari a 1,15 milioni di TGC!

La tokenomics per il token TGC è distribuita come segue: 40% per la prevendita, 20% ciascuno per il pool di liquidità e i premi di staking, 10% per i premi dei giocatori e 5% ciascuno assegnato agli affiliati e alle attività di marketing.

