LOMAZZO – I soccorsi si sono subito mobilitati ma per l’uomo di 41 anni vittima di un incidente stradale stasera a Lomazzo non c’era ormai più niente da fare. Ha lasciato tutti senza parole il sinistro avvenuto intorno alle 2130 in via Roma nella frazione Manera.

Sul posto sono accorsi, chiamati da passanti e residenti, i carabinieri della compagnia di Cantù che per permettere ai soccorritori di operare al meglio hanno chiuso la strada.

E’ arrivato l’equipaggio della Croce Rossa di Lomazzo raggiunto da quello dell’elisoccorso dell’ospedale di Como. Purtroppo il personale sanitario non ha potuto far nulla e l’uomo, un 41enne residente a Cogliate è morto sul posto.

Le operazioni di soccorso sono state piuttosto lunghe anche perchè è stato necessario effettuare i rilievi per ricostruire cause e dinamica del sinistro. La moto del centauro è stata posta sotto sequestro.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione