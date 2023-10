SARONNO – Come ieri anche oggi una giornata di caldo “straordinario”, certo non tipico di ottobre inoltrato, con temperature che toccheranno e nel pomeriggio forse supereranno i 27 gradi. Previsto cielo sereno così come nei prossimi giorni. La situazione potrebbe iniziare a cambiare nel fine settimana ma per un più marcato calo delle temperature bisognerà attendere sino a lunedì quando si potrebbe scendere, come massima, sotto i venti gradi e dovrebbe anche piovere.

In generale un ottobre con temperature decisamente sopra la media, circostanza che fa sicuramente bene alle tasche dei cittadini visto che per ora tutti i riscaldamento restano spenti. Anzi, in qualche caso forse ci vuole l’aria condizionata come in piena estate.

