SARONNO – Oggi lunedì 16 ottobre apre il bando per la ricognizione dei danni subiti e per domande di contributo per l’immediato sostegno alla popolazione.

I privati cittadini che abbiano subito danni alle proprie abitazioni, in conseguenza degli eventi calamitosi naturali occorsi in Regione Lombardia nel periodo compreso tra il 4 e il 31 luglio 2023 possono partecipare al bando di Regione Lombardia che aprirà il 16 ottobre dalle 10 e rimarrà aperto fino al 4 dicembre alle 16.

I privati cittadini, la cui abitazione principale, abituale e continuativa, oppure l’abitazione non principale, sia stata danneggiata dagli eventi calamitosi naturali occorsi in Regione Lombardia nel periodo compreso tra il 4 e il 31 luglio 2023, possono presentare domanda di contributo per l’immediato sostegno alla popolazione, finalizzato al ripristino dell’integrità funzionale della stessa.

Per partecipare è necessario che il privato cittadino si sia accreditato sul presente portale regionale Bandi Online:

https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/bandi/sicurezza/eventi-calamitosi/ocdpc-1026-23-eventi-calamitosi-4-31-luglio-2023-modulo-b1-ricognizione-danni-subiti-domanda-contributo-l-immediato-sostegno-popolazione-RLY12023035224

Accedendo al bando, è possibile compilare un unico form – Modulo B1 – attraverso il quale si può fare richiesta del contributo di immediato sostegno alla popolazione, qualora, a seguito degli eventi calamitosi del 4-31 luglio 2023, l’integrità funzionale della propria abitazione principale, abituale e continuativa sia risultata compromessa – rif. art. 4, comma 3, lettera a) dell’OCDPC n. 1026/23 https://www.protezionecivile.gov.it/it/normativa/ocdpc-n-1026-del-27-settembre-2023/ (“per attivare le prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto sociale nei confronti dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa risulti compromessa, a causa degli eventi in rassegna, nella sua integrità funzionale, nel limite massimo di euro 5.000,00”).

Attraverso lo stesso modulo il cittadino può segnalare i fabbisogni legati al ripristino dei danni occorsi all’abitazione (anche non principale), a seguito degli eventi calamitosi del 4-31 luglio 2023 – rif. art. 4, comma 6 dell’OCDPC n. 1026/23 (“La modulistica di cui al comma 3 può essere utilizzata anche per la ricognizione da effettuare con riferimento all’articolo 25, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Detta ricognizione dei danni, che non costituisce riconoscimento automatico dei finanziamenti finalizzati al ristoro dei medesimi pregiudizi, in base al medesimo decreto legislativo.” https://www.protezionecivile.gov.it/it/normativa/decreto-legislativo-n-1-del-2-gennaio-2018–codice-della-protezione-civile/).

La procedura di selezione per le domande di bando è valutativa, sulla base della dichiarazione di possesso dei requisiti necessari e nel quadro delle risorse economiche a disposizione.

