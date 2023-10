CARONNO PERTUSELLA – ORIGGIO – E’ diventato virale su Tik tok il video di un inseguimento lungo l’ex Varesina tra Caronno e Origgio ad opera di due ragazzi che sono accorsi in aiuto di una ragazza che sembrava essere stata fatta entrare in un’auto contro la sua volontà.

Il video suddiviso in tre parti è stato condiviso sul profilo Tik Tok “The_yellow_brz” dove ha collezionato centinaia di commenti, like e decine di migliaia di condivisioni e visualizzazioni. Ma cosa è successo esattamente. Intorno alle 22,40 i due vedono una ragazza che urla e che viene portata via in auto mentre chiede aiuto. Nasce l’inseguimento, partito dall’ex Varesina e che si conclude con l’arrivo dei carabinieri della compagnia di Rho avvisati dai ragazzi mentre tallonano l’auto, una Fiat Punto, per non perderla di vista.

Proprio i carabinieri però hanno chiarito tutta la vicenda che si è conclusa senza strascichi legali. All’alt intimato dalla pattuglia dei militari, infatti (quando ormai la vettura era a Lainate) il conducente si è subito fermato. Accanto a lui la ragazza, che ha rifiutato l’intervento del 118. Ha spiegato che stava bene e non era in pericolo. All’origine di tutto c’era una lite di coppia.

