Il mondo delle crypto è imprevedibile e forse nessuno a inizio anno si aspettava il boom delle memecoin. Dopo l’exploit di Pepe Coin, la prevendita esplosiva di Wall Street Meme ecco un altro token pronto a stupire : Meme Kombat.

Si tratta di un progetto altamente innovativo, capace di convogliare insieme il mondo delle scommesse, quello del gaming e quello degli NFT. Ispirato allo storico videogioco Mortal Kombat, a combattere sono stavolta i personaggi delle Meme Coin più famose. Troveremo quindi Spongebob contro Pepe The Frog, piuttosto che Shiba contro Wojak, così da rendere il trading divertente e avvincente.

Sappiamo che da sempre le community di appassionati di videogiochi sono tra le più stabili e partecipate. Meme kombat punta a questo tipo di pubblico per creare una fidelizzazione e aumentare la stabilità della Coin. Non è il primo progetto di Play to Earn comparso sul mercato, ma finora è quello che è riuscito a contenere i costi e ad arrivare in meno di un mese a mezzo milione di dollari raccolto in prevendita.

Lo stake

Di sicuro uno degli aspetti più appetibili del token è la possibilità di mettere da subito in stake i propri token e guadagnare premi giornalieri e ricompense con un APY stimato del 112%. Gli utenti possono dedicare una parte dei loro token puntati alle scommesse, che possono essere Play vs Play (giocatore contro giocatore), sicuramente la parte più divertente perché permette di sfidare amici e rivali; ma anche Play vs Game (giocatore contro CPU) che viene reso comunque avvincente grazie all’intelligenza artificiale; le Direct Betting (scommesse dirette) sono invece quelle che permettono ai partecipanti di piazzare scommesse su battaglie o personaggi specifici guadagnando premi in base all’esito della battaglia; le Side Action Betting (Scommesse sull’azione laterale) che introducono un’ulteriore complessità consentendo di scommettere su vari aspetti dinamici di una battaglia, ad esempio la prima mossa o un altro evento di battaglia specifico.

Tokenomics

Il team di creatori di $MK ha previsto varie stagioni che si arricchiranno di volta in volta anche in base allo sviluppo che avrà la piattaforma e ai feedback ricevuti dai trader. Questo aumenterà il coinvolgimento della community che avrà un ruolo partecipativo importante per la crescita del progetto e in base alla tokenomics si evince proprio quanto il team abbia voluto riservare al pubblico i maggiori vantaggi possibili.

Il 50% dei 120 milioni iniziali sarà dedicato alla prevendita, che se continua a questi ritmi entusiasmanti raggiungerà l’obiettivo molto prima del previsto. Acquistare oggi in prevendita permette di pagare un token $1,67, fornendo capitale necessario per favorire le attività iniziali di sviluppo e marketing. Soprattutto attraverso la possibilità di ricevere da subito ricompense attraverso gli stake di soli 14 giorni senza dover aspettare il lancio sulle piattaforme di exchange (il 30% della fornitura è riservata alle ricompense) evidenzia quanto il progetto miri a incentivare la partecipazione e l’impegno, nonché a incoraggiare gli investitori a tenere i propri token, aumentando la stabilità e riducendo la volatilità del mercato.

Un altro 10% sarà destinato alla liquidità degli exchange. Gestendo la disponibilità del token su DEX, il progetto può promuovere la stabilità dei prezzi e ridurre la suscettibilità alle manipolazioni di mercato su larga scala. Il 10% è destinato alle ricompense della community. Tali premi possono includere incentivi per la creazione di contenuti, partecipazione a sondaggi o altre iniziative guidate dalla comunità.

Inoltre premiando attivamente la comunità, il progetto Meme Kombat può sfruttare l’intelligenza collettiva, la creatività e l’entusiasmo per evolversi e migliorare continuamente. Questo vuol dire che la community avrà in mano il 100% del progetto e se ne sentirà responsabile e coinvolta in prima persona.

Il team di Meme Kombat

Il team fondatore di Meme Kombat è formato da cinque membri con esperienza in NFT. Il responsabile è Matt Whiteman, già Chief Operations Officer della North Technologies B.V, una piattaforma di trading e analisi NFT all’avanguardia che combina velocità eccezionali con l’apprendimento automatico e l’intelligenza artificiale. La diffusione sui principali social è uno dei principali obiettivi della diffusione nella community. Per ora il token è presente su X e ha un proprio canale Telegram. A breve sarà attivo anche su Discord e sarà attiva anche la piattaforma di stake.

