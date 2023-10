LAZZATE – L’Ardor Lazzate, scesa in campo questo pomeriggio nel proprio stadio comunale Gianni Brera contro il Verbano in occasione della settima giornata di campionato del girone A di Eccellenza, torna a vincere e convincere dopo la sconfitta di misura della scorsa giornata.

La cronaca – I padroni di casa partono subito forte spaventando solamente dopo 4 minuti dal fischio d’inizio del direttore di gara, ruolo ricoperto dall’arbitro Sciolti della sezione di Bergamo, segnando una rete con Giangaspero annullata successivamente dal guardalinee per fuorigioco. Dopo diverse azioni pericolose dell’Ardor Lazzate che costringono gli avversari a chiudersi nella propria metà campo, arriva il goal che sblocca la partita grazie alla conclusione di Silla che al minuto 14 riesce a insaccare il pallone in rete nella mischia in area con un tiro al volo dopo un rinvio corto del centrale di difesa avversario che, dunque, porta in vantaggio il Lazzate. A seguito del goal subito, il Verbano prova a reagire creando delle piccole azioni che però non spaventano la squadra avversaria che blocca ogni speranza di pareggio degli ospiti trovando il raddoppio, forse nella fase più complicata della gara, con la rete straordinaria di Lokumu che entra in area scartando due difensori con una clamorosa finta e mette sotto al sette del palo opposto una palla sulla quale il portiere non può arrivare.

Nel secondo tempo regolamentare si alza il ritmo della partita e le due squadre si allargano ma l’Ardor Lazzate manifesta ancora una volta superiorità creando diverse pericolose azioni manovrate soprattutto da Silla, protagonista di una magnifica prestazione grazie alla quale conquisterà una standing ovation dallo stadio nel finale. Precisamente al minuto 18 della seconda metà di gara arriva il terzo goal dei padroni di casa con Giangaspero che riceve palla da Silla e la insacca a botta sicura in rete chiudendo i giochi per il Verbano che riuscirà ad accorciare solamente al 91′ con la realizzazione dagli 11 metri del subentrato Bamba.

L’Ardor Lazzate, dunque, torna a vincere e convincere grazie alla vittoria odierna per 3-1 contro il Verbano dominato in ogni parte del campo. Grazie a questa vittoria l’Ardor conquista tre importanti punti con i quali vola all’ottavo posto in classifica a 10 punti . Discorso invece diverso per il Verbano che, dopo la sconfitta di oggi, resta a 8 punti nella zona bassa della classifica.

Ardor Lazzate-Verbano 3-1

ARDOR LAZZATE (4-1-3-2): Barbieri; Schieppati (34’ st Rondina), Zefi, Mzoughi, Guanziroli; Pellini (15’ st Caffi); Malvestio, Deodato (39’ st Rapone), Lokumu (22’ st Grippo); Silla (31’ st Caldirola), Giangaspero. A disposizione Ferloni, Cotugno, Benedetti, Marioli. All. Fedele.

VERBANO (3-4-3): Ragone; Sberna, Di Mango, Di Bartolo; Rovedatti (9’ st Vicini), Di Marco, Pasello, Pedrazzini (26’ st Sordillo); Ferrari (15’ st Tomasini), Federico, Lanza (6’ st Bamba). A disposizione Gargarella, Ponti, Pisani, Trozzo, Tramutoli. All. Celestini.

Arbitro: Sciolti di Bergamo (Marini di Brescia e Elgachi di Bergamo).

Marcatori: 14’ pt Silla (A), 34’ pt Lokumu (A), 18’ st Giangaspero (A), 46’ st Bamba (V) (rig).

