CASTIGLIONE DELLE STIVIERE – Allo stadio “Lusetti” è finita ai rigori la sfida degli ottavi di finale di Coppa Italia di Eccellenza a Castiglione delle Stiviere nel Mantovano, fra i locali del Castiglione e la Caronnese: nei tempi regolamentati in vantaggio la formazione di casa con Pasotti nel primo tempo, nella ripresa ha riportato l’equilibrio Birolini. E dunque per stabilire quale fosse la squadra a passare il turno sono stati necessari i penalty: a sorride, alla fine è stata proprio la Caronnese che dal dischetto non ha sbagliato mai, ai locali fatale l’unico errore.

L’incontro è stato giocato nel tardo pomeriggio e serata odierna, a partire dalle 19.

Castiglione-Caronnese 1-1 (4-5 d.t.s.)

CASTIGLIONE: Coffani, Cestana, Botturi, Tosi, Guagnetti, Gentili, Lauricella N., Mangili, Campagnari, Conti, Pasotti. A disposizione Segna, Mambrin, Corghi, Tosatto, Lauricella F., Omorogieva, Grassa, Bersi, Valotti. All. Petrozzi.

CARONNESE: Quintiero, Bonsi, Napoli, Galletti, Curci, Bigioni, Fabbrucci, Cerreto, Provenzano, Corno, Birolini. A disposizione Stocco, Rigo, Matera, Brugnone, Morlandi, Diatta, Bossi, Lorusso, Zoppi. All. Napolitano.

Arbitro: Colombo di Legnano (Tudorel di Lodi e Caccia di Bergamo).

18102023