BEDIZZOLE – Ardor Lazzate corsara sul campo della Bedizzolese. Allo stadio “Siboni” nella cittadina del Bresciano questa sera la formazione di mister Ferdinando Fedele ha proseguito la sua serie positivi, ed ha steso i padroni di casa. Partita “secca” per gli ottava di finale di Coppa Italia di Eccellenza, per una vittoria che spinge i gialloblù ai quarti, assieme alla Caronnese a sua volta vincitrice contro il Castiglione.

Per quanto riguarda l’Ardor Lazzate, hanno segnato Benedetti e Malvestio: ai locali, non è bastata la rete di Faccioli. L’Ardor conoscerà domani quale sarà il proprio avversario nei quarti di finale.

(foto archivio: Ardor Lazzate in azione di gioco in un precedente match di questa stagione agonistica in Eccellenza)

18102023