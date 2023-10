SARONNO – Chi non si ricorda di Jack Gattuso? Nella stagione 1996-1997 era stato uno dei protagonisti assoluti nel Fbc Saronno che allora militava in serie C1 e che aveva raggiunto i playoff, con presidente Enrico Preziosi. Proveniente dalla Salernitana, aveva proseguito la carriera nel Como, Cattaneo e poi nel Novara con una cinquantina di presenze. E come allenatore è stato poi alla guida del Como (la sua città) che ha stravinto il campionato di serie C, ed è ritornato in serie B.

Gattuso, 55 anni ma ne dimostra almeno 15 di meno, ora è tornato al Novara, questa settimana ha accettato infatti la proposta del club, alla ricerca di un tecnico per risolevare la squadra da una situazione particolarmente difficile in classifica, nel campionato di serie C: “Ho accettato subito perchè si trattava del Novara, città e club ai quali sono legato da tanti ricordi” le prime parole di Jack nella sua nuova veste.

(foto Novara Fc: stretta di mano per Gattuso al ritorno nel club piemontese)

