LAZZATE – Regione Lombardia ha pubblicato, lo scorso 16 ottobre, il bando per accedere ai contributi stanziati dal Governo attraverso ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile nazionale per i danni provocati agli edifici da grandine, pioggia e vento nel mese di luglio.

C’è tempo fino al prossimo 4 dicembre alle ore 16, per presentare la domanda di accesso ai contributi finalizzati al ripristino dell’integrità funzionale dell’abitazione principale.

Nello specifico, Regione Lombardia spiega che “I privati cittadini, la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata danneggiata dagli eventi calamitosi naturali occorsi in Regione Lombardia nel periodo compreso tra il 4 e il 31 luglio 2023, possono presentare domanda di contributo per l’immediato sostegno alla popolazione, finalizzato al ripristino dell’integrità funzionale della stessa”.

Contemporaneamente, per i privati cittadini è possibile segnalare i fabbisogni relativi al ripristino dei danni subiti dalle proprie abitazioni, anche qualora si configurino come abitazioni non principali.

Nel modulo da compilare online vanno indicati i danni specificando l’eventuale danneggiamento dell’integrità funzionale, ovvero gli standard funzionali minimi di abitabilità (copertura del tetto, servizi igienici).

Va inoltre specificata l’eventuale avvenuta dichiarazione di inagibilità con ordinanza sindacale o analogo provvedimento adottato dai Vigili del fuoco e l’eventuale condizione di “ripristinata” per un’abitazione danneggiata a seguito degli eventi, nella quale in regime di anticipazione il proprietario o il soggetto titolato a redigere la domanda abbia provveduto ad eseguire i lavori per il ripristino della integrità funzionale della stessa.

Per partecipare al bando è necessario che il privato cittadino si sia accreditato sul portale regionale Bandi Online, dove è richiesto l’accesso tramite Spid o carta d’identità elettronica.

Accedendo al bando, è possibile compilare un unico form – Modulo B1 – attraverso il quale:

fare richiesta del contributo di immediato sostegno alla popolazione, qualora, a seguito degli eventi calamitosi del 4 – 31 luglio 2023, l’integrità funzionale della propria abitazione principale, abituale e continuativa sia risultata compromessa.

segnalare i fabbisogni legati al ripristino dei danni occorsi all’abitazione (anche non principale), a seguito degli eventi calamitosi del 4-31 luglio 2023; La procedura di selezione -spiega la nota di Regione Lombardia- sarà valutativa, sulla base della dichiarazione di possesso dei requisiti necessari e nel quadro delle risorse economiche a disposizione.

“Il mio invito -dice il sindaco Andrea Monti- è quello di registrarvi al portale il prima possibile e iniziare ad inserire le domande, in modo da avere tempo per superare eventuali difficoltà”. In caso di problemi, aggiunge il sindaco Monti, sono attivati dei numeri verdi di assistenza di Regione Lombardia (indicati nella stessa pagina del bando) oppure è possibile recarsi in Comune.

“Al momento -ricorda il sindaco- le risorse disponibili sono quelle fin qui stanziate dal Governo, ed ammontano a 9,4 milioni di euro. Vedremo se successivamente verranno destinate ulteriori risorse, anche sulla base delle richieste che saranno presentate da qui al 4 dicembre”.

