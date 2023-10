Ieri a Saronno: già arrivate le luminarie. Cane aggredisce padrone. Aggressione nel retrostazione. Bando regione per i danni del maltempo. Rifiuti illegali a Limbiate

SARONNO – In centro città sono già arrivate le luminarie: accanto ai gomitoli led compaiono stelline, pacchi e mini babbo Natale.

Cane aggredisce il padrone così tante volte che per uscire di casa… chiede aiuto alla polizia locale.

Un tentativo di rapina? Una lite per futili motivi? Conti in sospeso da regolare? Sono ancora tutte aperte le ipotesi sulle cause dell’aggressione avvenuta sabato sera in via Varese. E’ successo nel quartiere Retrostazione.

Danni maltempo, ecco il bando di Regione Lombardia per le attività produttive: scadenza, moduli, link e tutte le info.

Una perquisizione realizzata dai carabinieri forestali del Nucleo di Carate Brianza con 20 carabinieri forestali, oltre al supporto di ufficiali di polizia giudiziaria con il supporto anche un mezzo aereo dell’Arma dei Carabinieri, del 2′ Nucleo Elicotteri di Orio al Serio. E’ stato l’atto finale che si è tenuto lo scorso 3 ottobre di una lunga indagine partita da anomalie emerse nella gestione dei rifiuti all’interno di un cantiere privato sito a Bollate. Tale cantiere era stato aperto per la realizzazione di un impianto di rifornimento di carburante.

18102023