SARONNO – “Ci vediamo oggi, sabato, alle 21 al PalaRonchi di via Colombo per la gara con Amatori Savigliano”: a chiamare a raccolta i tifosi sono i dirigenti dell’Az Robur Saronno, neopromossa ed attualmene prima in classifica nel campionato maschile di basket serie B Interregionale.

La formazione piemontese è reduce da una bella vittoria, la prima in campionato, su Derthona Lab. Il roster coniuga elementi di esperienza come il playmaker Danna, le guardie Tuninetto e Baruzzo ed il lungo Gioda a giovani di talento e atletismo, rendendolo un incrocio delicato. Ma i ragazzi saronnesi di coach Renaot Biffi sono tre su tre da inizio stagione “e vogliono continuare a dare il meglio, soprattutto nel nostro palazzetto!” assicurano dallo staff roburino.

(foto: Az Robur Saronno in azione di gioco)

21102023