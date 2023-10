SARONNO – Sold out il torneo benefico di padel che Lions Club Saronno del Teatro ha organizzato per lo scorso weekend: venti coppie iscritte, per un totale di ben 40 giocatori, sono scese in campo per raccogliere i fondi e permettere ad oltre 100 ragazzi con disabilità motorie, sensoriali, cognitive e relazionali di poter fare il corso di nuoto nella piscina di Saronno con personale competente.

Un obiettivo raggiunto che permetterà l’attivazione del “Progetto sport”.

“Questo progetto – afferma Beatrice Roviglio – richiama perfettamente gli scopi della nostra associazione e siamo molto fieri di aver aiutato una realtà del nostro territorio. Come club cerchiamo sempre di aiutare più bisognosi possibili, partendo proprio da “casa nostra” per poi espanderci a livello distrettuale, nazionale ed internazionale. Vorrei sottolineare la grande sinergia con la Saronno Servizi, con cui sicuramente organizzeremo altro.”

La coppia vincitrice del torneo, composta da Marika Rosio e Daniele Beretta, ha battuto in finale la coppia composta dai soci Lions Piersimone Ghislieri Marazzi e Michele Maira. Durante la premiazione era presente anche l’assessore alla pubblica istruzione e politiche giovanili Gabriele Musaró.



