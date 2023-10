SARONNO – Lo scorso giovedì 19 ottobre in Villa Gianetti è stata presentata la nuova antologia poetica del poeta Tommaso Di Dio, che era stato ospite del Festival della Poesia di Saronno nel 2022.

“In un’epoca di instabilità – così afferma Chiara Angaroni, presidente della commissione Cultura – credo che serva una rieducazione emotiva e sentimentale. La cultura e la Poesia possono sicuramente contribuire a far germogliare le persone. Ben vengano quindi incontri come questi che stimolano la rieducazione a quei valori che sembrano diventati sterili. La cultura crea empatia e relazione tra le persone, per questo motivo l’incontro ha sicuramente insegnato qualcosa di bello. Tommaso Di Dio ha esordito dicendo che la poesia è sempre stata vista come l’arte della solitudine, ma che in realtà è una solitudine popolata perché crea relazioni e apre porte. Saronno sta diventando un punto di riferimento per la poesia grazie ad un Festival che ormai sta diventando una tradizione.”

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione