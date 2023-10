SARONNO – Aggiornamento settimanale per quanto riguarda i dati della pandemia nella zona. I dati settimanali dei nuovi contagi da coronavirus sono perfettamente in linea con quelli regionali, si evidenzia infatti un calo dei nuovi casi. A Saronno se ne sono registrati 35, 5 a Tradatem, nelle Groane +38 a Cesano Maderno.

Varesotto

Saronno: 16.198 (+35 la scorsa settimana; 63 nella precedente);

Tradate: 7.861 (+5; 5);

Caronno Pertusella: 8.845 (+16; 6);

Origgio: 3.922 (+5; 5);

Varese: 33.555 (+56; 52);

Vedano Olona 3.519 (+6; 4).

Comasco

Lomazzo: 4.384 (+4; 4).

Groane e Brianza

Cesano Maderno: 17.070 (+38; 14);

Limbiate: 15.122 (+15; 23);

Lazzate: 3.558 (+5; 6);

Monza: 53.018 (+99; 126);

Desio: 18.330 (+27; 32).

In Lombardia: il numero dei casi appare in discesa ma si segnalano ancora oltre 70 decessi. In diminuzione le persone ospedalizzate.

Dall’inizio della pandemia abbiamo sempre diffuso i dati relativi al contagio forniti dalle fonti ufficiale. Regione Lombardia diffonde settimanalmente un bollettino coi i dati relativi ai nuovi positivi emersi dall’elaborazione dei tamponi. Vengono conteggiati esclusivamente coloro che risultano positivi per la prima volta. Riportiamo il totale da inizio pandemia e la variazione settimanale. Altri dati vengono forniti dai sindaci che hanno a disposizione i dati forniti dall’Ats nel cruscotto a loro dedicato. In questo caso oltre ai positivi ci sono anche i decessi, i guariti e in alcuni casi la fascia d’età. Per tutte le informazioni sul Covid è disponibile un canale telegram dedicato https://t.me/ilsaronnocovid

(foto archivio: l’ospedale di Saronno)

22102023